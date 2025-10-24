Affetto, sostegno e riconoscenza: i ringraziamenti della famiglia Iovine

TERMOLI. La famiglia Iovine desidera esprimere un profondo ringraziamento ai parenti, agli amici e a tutti coloro che con affetto e partecipazione hanno condiviso il dolore per la scomparsa del professor Achille.

Un sentito ringraziamento è rivolto al reparto di oncologia dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli, al reparto di radioterapia del Responsible Research di Campobasso e all’Hospice “Madre Teresa di Calcutta” di Larino, per la professionalità e l’umanità dimostrate durante il difficile percorso della malattia.

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata domenica 26 ottobre alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Termoli.