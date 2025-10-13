Al Macte di Termoli il nuovo libro del professor Santilli

TERMOLI.Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17, il Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli ospiterà la presentazione ufficiale del nuovo libro del professor Maurizio Santilli, “L’Alchimista del Gusto. Viaggio tra le memorie, sapori e incontri. L’Italia invisibile che lascia il segno”.

L’evento rappresenta un momento culturale di rilievo per il territorio, un’occasione per valorizzare l’identità enogastronomica italiana attraverso un racconto intimo e autentico, capace di intrecciare memoria, sapori e volti, e rendere visibile quell’Italia nascosta che lascia un’impronta indelebile.

Ad aprire l’incontro saranno il sindaco di Termoli, Nico Balice, e l’assessore alla Cultura e Turismo, Michele Barile.

Tra gli ospiti e relatori figurano:

dottoressa Luana Occhionero , dirigente dell’Ipseoa “Federico di Svevia”

, dirigente dell’Ipseoa “Federico di Svevia” professoressa Mariangela Di Gregorio , docente di Latino

, docente di Latino professoressa Anna Rita Ferrante, docente di Letteratura

La serata sarà articolata in momenti di dialogo con il pubblico, con l’intento di trasformare la presentazione in un’occasione di confronto e condivisione culturale, nel segno della valorizzazione delle radici italiane.