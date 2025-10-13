Al Macte di Termoli il nuovo libro del professor Santilli

TERMOLI.Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17, il Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli ospiterà la presentazione ufficiale del nuovo libro del professor Maurizio Santilli, “L’Alchimista del Gusto. Viaggio tra le memorie, sapori e incontri. L’Italia invisibile che lascia il segno”.
L’evento rappresenta un momento culturale di rilievo per il territorio, un’occasione per valorizzare l’identità enogastronomica italiana attraverso un racconto intimo e autentico, capace di intrecciare memoria, sapori e volti, e rendere visibile quell’Italia nascosta che lascia un’impronta indelebile.
Ad aprire l’incontro saranno il sindaco di Termoli, Nico Balice, e l’assessore alla Cultura e Turismo, Michele Barile.
Tra gli ospiti e relatori figurano:
- dottoressa Luana Occhionero, dirigente dell’Ipseoa “Federico di Svevia”
- professoressa Mariangela Di Gregorio, docente di Latino
- professoressa Anna Rita Ferrante, docente di Letteratura
La serata sarà articolata in momenti di dialogo con il pubblico, con l’intento di trasformare la presentazione in un’occasione di confronto e condivisione culturale, nel segno della valorizzazione delle radici italiane.