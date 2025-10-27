Al Macte il seminario “Come si restaurano le opere di arte contemporanea?”

TERMOLI. Nell’ambito della mostra “Scollamenti. La collezione in circolo”, sabato 15 novembre dalle 16 alle 18.30, il Macte ospiterà il seminario “Come si restaurano le opere di arte contemporanea?”.

L’incontro vedrà la partecipazione di professionisti del settore, docenti e studenti della Scuola di Restauro dell’Accademia di Brera, che hanno lavorato direttamente al restauro di opere di Carlo Carchietti, LeoNilde Carabba e Mimmo Conenna. Sarà un’occasione per condividere con il pubblico esperienze, metodologie e casi studio, mettendo in luce le sfide legate alla conservazione e valorizzazione dell’arte contemporanea.

Caterina Riva, direttrice del Macte e curatrice della mostra, ha selezionato le opere dalla collezione del Premio Termoli, non solo per celebrare i settant’anni di storia del premio, ma anche per approfondire le ricerche e i materiali di oltre venti artisti coinvolti. Le schede storico-artistiche disponibili nelle sale consentono di approfondire biografie, interessi e percorsi creativi degli artisti.

Accesso libero e gratuito, non è necessaria prenotazione.

Con la partecipazione di: Luisa Mensi (Scuola di Restauro, Accademia di Belle Arti di Brera), Dora Catalano (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise), Monia Bigucci (Storica dell’arte) e Damiano Coralli (Restauratore).

AZ