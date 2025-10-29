Al via le iscrizioni all’albo degli scrutatori a Guglionesi

GUGLIONESI. C’è tempo fino alla fine di novembre 2025 per entrare a far parte dell’albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale del comune di Guglionesi.
Possono candidarsi tutti gli elettori residenti nel Comune in possesso almeno del titolo di scuola dell’obbligo.
Sono invece esclusi dal ruolo di scrutatore:
- chi ha compiuto 75 anni alla data delle elezioni;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e dei Trasporti;
- chi appartiene alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
- i dipendenti comunali impiegati negli uffici elettorali;
- i candidati alle elezioni;
- i dipendenti del trasporto pubblico locale.
I moduli per la domanda sono disponibili gratuitamente scaricabili dal sito istituzionale del Comune.
Chi è già iscritto all’albo può chiedere la cancellazione entro dicembre 2025.