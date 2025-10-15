URURI. Annullo filatelico speciale per la visita ufficiale del Presidente della Repubblica d’Albania.

In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica di Albania Begaj, è stato realizzato un annullo filatelico commemorativo con timbro e cartolina dedicati a Giorgio Castriota Scanderbeg, opera dell’artista Marco Di Prisco. La cartolina racchiude un pensiero profondo dedicato alle nostre origini e sintetizzato perfettamente dalle operatrici del nostro sportello linguistico Maria De Rosa e Pinuccia Campofredano.

Le cartoline saranno affrancate con i francobolli arbëreshë di Piana degli Albanesi, simbolo di un legame profondo e condiviso tra le nostre comunità.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di Poste Italiane, celebra una giornata storica per la nostra comunità e un ponte di amicizia tra l’Albania e la tradizione arbëreshe in Italia.