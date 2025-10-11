Apertura dell’anno pastorale col cardinale Semeraro

TERMOLI. Lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 18, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, il vescovo Claudio Palumbo ha convocato l’assemblea diocesana per l’apertura del nuovo anno pastorale 2025/2026.
Ospite dell’incontro, aperto a tutti, sarà il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Sua Eminenza relazionerà su: “Eucaristia e Sinodalità – Congregavit nos in unum”, tema del nuovo anno pastorale della Diocesi di Termoli-Larino.
Il programma dell’assemblea prevede la preghiera iniziale, cui seguirà l’intervento del Cardinale. Al termine verrà consegnato il mandato ai catechisti e ci sarà il rinnovo dei Ministri straordinari della Comunione.
Tutti sono invitati a partecipare da ogni parrocchia della diocesi.