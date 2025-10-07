TERMOLI. Arte, fantasia e creatività al Castello Svevo di Termoli.

Il fascino dell’arte torna a illuminare le sale del Castello Svevo di Termoli con la mostra “Mostra d’arte infinita – Ritorno alla fantasia”, in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, dalle ore 16 alle 19.

L’evento, presentato da Daniela Ferrante, offrirà al pubblico un percorso suggestivo tra colori, forme e immaginazione, riportando l’arte al centro della vita culturale cittadina. Un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla creatività, in un contesto unico e ricco di storia come quello del maniero simbolo della città adriatica.

La mostra sarà ad ingresso libero, un’opportunità per cittadini e turisti di vivere un’esperienza immersiva capace di coniugare bellezza e riflessione.

Un appuntamento da non perdere per chi ama l’arte e la magia della fantasia.