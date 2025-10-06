BigMat Cianciosi ricerca Impiegato Amministrativo

TERMOLI. BigMat Cianciosi, realtà consolidata nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione, ricerca una figura di impiegato amministrativo da inserire nel proprio organico.
Requisiti richiesti:
Laurea in Economia o in discipline affini;
Età superiore ai 30 anni;
Esperienza minima pregressa in ambito amministrativo o contabile;
Predisposizione all’utilizzo di nuove tecnologie, con particolare interesse verso l’intelligenza artificiale e i sistemi digitali di gestione;
Capacità di lavorare in team e mantenere relazioni serene e collaborative con colleghi e interlocutori esterni;
Spirito propositivo, entusiasmo e apertura all’innovazione.
Mansioni principali:
Gestione e controllo dei documenti fiscali in entrata e in uscita;
Supporto alle attività contabili e amministrative interne;
Collaborazione con le altre aree aziendali per garantire efficienza e precisione nei processi gestionali.
Inquadramento:
Contratto di lavoro secondo il CCNL Confcommercio.
Se sei una persona motivata, dinamica e desiderosa di contribuire alla crescita di un’azienda orientata al futuro, invia la tua candidatura a Cianciosi@bigmat.it.