BigMat Cianciosi ricerca Impiegato Amministrativo

TERMOLI. BigMat Cianciosi, realtà consolidata nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione, ricerca una figura di impiegato amministrativo da inserire nel proprio organico.

Requisiti richiesti:

Laurea in Economia o in discipline affini;

Età superiore ai 30 anni;

Esperienza minima pregressa in ambito amministrativo o contabile;

Predisposizione all’utilizzo di nuove tecnologie, con particolare interesse verso l’intelligenza artificiale e i sistemi digitali di gestione;

Capacità di lavorare in team e mantenere relazioni serene e collaborative con colleghi e interlocutori esterni;

Spirito propositivo, entusiasmo e apertura all’innovazione.

Mansioni principali:

Gestione e controllo dei documenti fiscali in entrata e in uscita;

Supporto alle attività contabili e amministrative interne;

Collaborazione con le altre aree aziendali per garantire efficienza e precisione nei processi gestionali.

Inquadramento:

Contratto di lavoro secondo il CCNL Confcommercio.

Se sei una persona motivata, dinamica e desiderosa di contribuire alla crescita di un’azienda orientata al futuro, invia la tua candidatura a Cianciosi@bigmat.it.