Campioni del mondo: il ct azzurro Fefè De Giorgi in Molise

CAMPOBASSO. Tre – dicono – è il numero perfetto. A maggior ragione lo è per il comitato regionale molisano della Federvolley che è pronto a proiettarsi sulla terza edizione della festa del proprio movimento programmata per martedì 4 novembre dalle ore 17 presso l’auditorium dell’ex Gil di Campobasso.

Nel novero di un evento che metterà in luce tutti i migliori aspetti dell’ultima stagione territoriale sotto rete con due ospiti d’onore d’eccezione.

Da un lato, il commissario tecnico dell’Italvolley maschile Ferdinando De Giorgi – fresco del successo nei Mondiali delle Filippine – che ritroverà Campobasso, dov’era stato presente già in un evento al PalaUnimol. Dall’altro il presidente federale Giuseppe Manfredi, ormai di casa in Molise e presenza costante negli appuntamenti territoriali.

«Per noi – spiega il presidente federale territoriale Gennaro Niro – un’occasione di ulteriore visibilità e ribalta per un movimento sempre più in ascesa».

La giornata sarà aperta alle ore 11.30 da un incontro presso l’Aula Magna dell’Unimol con lo stesso De Giorgi (che ritornerà così presso l’Ateneo regionale) che porterà il suo messaggio agli studenti dell’Università e a quelli delle scuole superiori, un evento – questo – organizzato di concerto con l’Ufficio Unisport dell’Unimol.