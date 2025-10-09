Che successo la raccolta per la colonia felina, “L’unione fa la forza”

TERMOLI. «Ringraziamo ufficialmente Joe Zampetti per le opportunità e il sostegno che ogni mese ci dimostra, permettendoci a nostra volta di aiutare le varie situazioni che ci vengono segnalate.

E ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta dedicata alla colonia felina presso l’associazione Faced, già tanto impegnata sul territorio.

Ringraziamo anche i volontari e gli operatori/operatrici del centro che ci hanno supportato nelle due giornate di presenza presso lo store Joe Zampetti di Termoli.

L’unione fa la forza! Soprattutto tra volontari e associazioni che hanno a cuore il territorio, le persone e i piccoli amici». Così le Guardie ambientali d’Italia sezione Termoli.