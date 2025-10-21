Chiavi smarrite a Termoli, l’appello del proprietario

TERMOLI. Chiavi Peugeot smarrite a Termoli: appello urgente. Un cittadino ha smarrito un mazzo di chiavi Peugeot nella zona ferroviaria di Termoli, probabilmente nei pressi dell’area che si affaccia sui binari. Le chiavi sono riconoscibili grazie a un portachiavi con una pallina gialla.



Chiunque le trovasse è invitato a consegnarle presso un bar o un hotel della zona, preferibilmente uno aperto h24, così da facilitarne il recupero. Per segnalazioni o restituzione, è possibile rivolgersi direttamente al personale del bar/hotel oppure contattare il numero che ha segnalato lo smarrimento: 353.3959970.