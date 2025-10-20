X
lunedì 20 Ottobre 2025
Cerca

«Ci aiuti con una spesa solidale?»

  • Redazione
  • Comunità, Foto

TERMOLI. «Ci aiuti una spesa solidale? Le nostre scorte sono di nuovo agli sgoccioli.

La nostra precarietà e la distanza dal centro di Termoli purtroppo non aiutano. Dobbiamo ammetterlo: il servizio di area sosta diurna per persone senza dimora sta attraversando un periodo di difficoltà.

Ci aiutate a rimpinguare la nostra dispensa?

In particolare ci servono:

  • latte
  • caffè
  • dolci e salati per colazione
  • bicchieri e bicchierini da caffè monouso
  • bottigliette d’acqua

Grazie di cuore!

Le aperture per questo mese sono le seguenti:
Lunedì e giovedì mattina dalle 8.30 alle 11.30

Potete comunque consegnare la spesa tutti i giorni, all’orario che preferite, in via delle Acacie 4, presso la comunità Il Noce.

Uniti siamo tutto, divisi siamo niente». L’appello de “La città invisibile”

https://www.facebook.com/termoliinvisibile/posts/pfbid023W8p5MQmAAVSW9g2aacZ8uF5Q36jGchFfX9Jv62pCRZvXtjxpeDeSPVNysVe6gVUl