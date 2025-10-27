TERMOLI. Cinema e resistenza: il Nazra Palestine Short Festival fa tappa a Termoli.

Giovedì 30 ottobre il cinema Oddo di Termoli ospiterà una tappa del Nazra Palestine Short Festival, rassegna itinerante dedicata al cortometraggio da e sulla Palestina, promossa dal circolo del cinema Tempi Moderni Aps. Un’occasione preziosa per avvicinarsi, attraverso lo sguardo cinematografico, alle storie, alle lotte e alla quotidianità del popolo palestinese.

“Nazra” in arabo significa “sguardo”: un termine che racchiude l’essenza del festival, il cui logo è un occhio e il cui mezzo espressivo è il cinema. L’obiettivo della macchina da presa diventa filtro e strumento di resistenza culturale, capace di raccontare con forza e dignità le esperienze dei e delle Palestinesi.

Le proiezioni si terranno in doppio spettacolo, alle ore 18:00 e alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito, ma sarà possibile contribuire con un’offerta libera a sostegno di progetti di solidarietà concreta con la Palestina.

Un appuntamento che unisce arte, impegno e comunità, offrendo al pubblico termolese uno spazio di riflessione e partecipazione.

EB