ACQUAVIVA COLLECROCE. Comunità in festa per San Michele Arcangelo e Santa Maria Ester.

Due giorni di grande giubilo hanno animato Acquaviva Collecroce in occasione delle celebrazioni patronali dedicate a San Michele Arcangelo e Santa Maria Ester.

Un successo corale, frutto della sinergia tra la Parrocchia guidata da Don Vincenzo Boccardo, l’Amministrazione comunale, il Comitato Feste e le associazioni locali CCA e Amici di Sant’Antonio.

Il sindaco Francesco Trolio ha espresso profonda gratitudine per l’impegno condiviso:

«La sinergia fra la Parrocchia, l’Amministrazione, il Comitato Feste e le associazioni ha contribuito significativamente al successo delle due giornate. Ci auguriamo che lo stesso spirito di comunanza continui in futuro per gli anni che verranno, in una piccola comunità che, tra mille difficoltà, si impegna a tenere vive le proprie tradizioni».

Tra momenti liturgici, processioni, musica e convivialità, il paese ha riscoperto il valore della partecipazione e dell’identità collettiva.

Un segnale forte di resilienza e coesione, che conferma il ruolo centrale delle feste patronali nel tessuto sociale di Acquaviva.