Dal fratello Corrado: «Tre anni senza di te, Domenico»

TERMOLI. Dopo mesi di sofferenze, a causa dell’incidente stradale in cui rimase coinvolto nel maggio 2022, il 9 ottobre dello stesso anno cessava di battere il cuore di Mimmo Farina. A ricordarlo, come ogni anno, il fratello Corrado.
«Tre anni senza di te, Domenico.
A volte mi sembra di sentirti ancora accanto, nel silenzio del vento, nel sorriso del cielo.
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.” (Mt 5,8)
E so che i tuoi occhi ora vedono quella luce che non tramonta,
mentre qui, nel mio cuore, continui a vivere ogni giorno».