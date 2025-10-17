Diabete: a Colletorto prevenzione e screening

COLLETORTO. Il Lions Club Larino, guidato dalla presidente Carmela Minotti, alza il sipario su un’altra fondamentale iniziativa dedicata alla salute pubblica.

Forte dell’entusiasmo “caldeggiato per tutta l’estate” e dei riscontri positivi registrati nei precedenti appuntamenti, il Club frentano conferma il suo impegno instancabile sul territorio.

Un impegno costante per la prevenzione

Per i Lions, la lotta al diabete non è solo un servizio, ma una vera e propria missione globale, che rientra nel service lionistico dedicato all’area salute: diabete – prevenzione, diagnosi precoce e interventi sociali.

La prevenzione è fondamentale. Il diabete mellito di tipo 2 è una delle emergenze sanitarie del nostro tempo: in costante crescita e spesso silente nella sua fase iniziale.

Intervenire con diagnosi precoce e sensibilizzazione è essenziale per prevenire complicanze gravi e migliorare la qualità della vita. È proprio in questa ottica che il Lions Club Larino ha scelto di non fermarsi, garantendo un accesso diretto e gratuito ai controlli.

I dettagli dell’appuntamento

La cittadinanza di Colletorto e dei comuni limitrofi è invitata a partecipare a questa cruciale giornata di screening, che si terrà domenica 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12, presso la Chiesa del Purgatorio in Corso Vittorio Emanuele.

L’iniziativa prevede screening gratuiti per la valutazione del rischio e la diagnosi precoce.

Lo screening sarà condotto da professionisti, i soci Lions dottor Marco Tagliaferri, Diabetologo, e dottoressa Maria Tartaglia, Medico di Base, supportati dai volontari del Club.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Colletorto e dell’Associazione Italiana Lions per il Diabete Onlus (AILD).

Un invito alla salute

Dopo l’accoglienza positiva delle scorse iniziative, il Lions Club Larino rinnova il suo invito: