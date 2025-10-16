CAMPOBASSO. «Dai più recenti indicatori elaborati dalla Camera di Commercio del Molise emerge un dato importante: la nostra regione si colloca tra le prime in Italia per numero di immatricolati all’università, con il 64% dei 19enni che scelgono di proseguire gli studi.

L’Università del Molise conferma così la sua capacità di attrarre e formare giovani talenti, specialmente nei percorsi scientifici e tecnologici, dove il 31,6% degli studenti è iscritto a discipline STEM, quarto valore più alto a livello nazionale. Tuttavia, quasi sei studenti su dieci decidono di studiare fuori regione.

È questo il nodo che, come Azione Universitaria Unimol, vogliamo contribuire a sciogliere: dimostrare che restare in Molise, scegliere l’Unimol e costruire qui il proprio futuro non è una scelta di ripiego, ma di valore.

Azione Universitaria è un movimento di studenti liberi che ogni giorno si impegna per rafforzare il legame tra università, territorio e giovani, portando avanti iniziative concrete per valorizzare l’Ateneo e la comunità accademica. Organizziamo incontri formativi, momenti di confronto con il mondo del lavoro, eventi culturali e progetti di rappresentanza che diano voce agli studenti e alle loro esigenze.

Crediamo in un Molise che cresca insieme ai suoi giovani e in un’Università che diventi sempre più un polo di innovazione, cultura e opportunità. Il nostro impegno è costruire un futuro in cui i ragazzi non debbano più andare via per realizzare i propri sogni, ma possano trovarli e viverli proprio qui, nel cuore del Molise.

Diamo voce agli studenti, costruiamo il futuro del Molise.

Se sei studente Unimol, scegli Azione: contattaci tramite i social Facebook o Instagram @AU_UNIMOL». Così Azione universitaria UniMol.