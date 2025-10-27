“Dolcetto o scherzetto?” in piazza Monumento

TERMOLI. Piazza Monumento si prepara a trasformarsi in un regno incantato di risate, magie e dolciumi per la quinta edizione di “Dolcetto o scherzetto?”, l’evento di Halloween più atteso dai bambini termolesi. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 17, il centro cittadino sarà animato da Mago Peppe e da una schiera di personaggi spettrali pronti a coinvolgere i più piccoli in giochi, incantesimi e sfide zuccherose.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale tramite l’assessorato alla Cultura, rinnova una tradizione ormai consolidata che Termolionline ha seguito fin dalla prima edizione, documentando ogni anno l’entusiasmo crescente e la partecipazione festosa delle famiglie. Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto centinaia di bambini travestiti invadere le vie del centro storico, anche quest’anno il cuore della festa sarà il grande calderone di caramelle posto al centro della piazza.

Ma attenzione: a sorvegliare le leccornie ci sarà uno stregone misterioso, incaricato di proteggere i dolci da mani troppo impazienti. Solo chi saprà superare le prove magiche di Mago Peppe potrà conquistare il bottino zuccherato. Tra musica, animazione e scenografie da brivido, l’appuntamento promette un pomeriggio di puro divertimento, all’insegna della fantasia e della condivisione.

L’invito è rivolto a tutti: maschere pronte, sacchetti vuoti e tanta voglia di giocare. Perché a Termoli, Halloween è magia che unisce.