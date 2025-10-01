DolceVida Revival: musica, emozioni e gusto per una serata indimenticabile

TERMOLI. Sabato prossimo, 4 ottobre 2025 segna il ritorno di una delle serate più attese: DolceVida Revival, l’evento che promette di accendere Via dei Palissandri con musica, spettacolo e convivialità.

L’appuntamento è fissato presso il locale DolceVida, in via dei Palissandri 8, per una grand opening che celebra il connubio tra intrattenimento e atmosfera retrò.

Dietro la consolle, due nomi noti della scena musicale locale: DJ Ivan Colangelo e Giordano Mucilli, alias Glitcher, pronti a far vibrare la pista con selezioni sonore coinvolgenti. La voce magnetica di Miss Natalia accompagnerà la serata, aggiungendo un tocco di eleganza e carisma.

L’ingresso è fissato a 7 euro, con drink incluso, mentre chi desidera vivere l’esperienza completa potrà optare per la formula cena a 15 euro, che comprende anche l’ingresso. Un’occasione perfetta per ritrovare amici, ballare e gustare piatti selezionati in un ambiente curato e festoso.

📞 Per informazioni e prenotazioni tavoli è attivo il numero 347.8572557.

Con il suo stile vintage e la promessa di una notte all’insegna della musica e del divertimento, DolceVida Revival si candida a diventare uno degli eventi simbolo dell’autunno termolese.