Donazione di sangue a Guglionesi, appuntamento il 14 ottobre

GUGLIONESI. Il comune di Guglionesi, in collaborazione con l’Avis Comunale Larino, organizza una raccolta sangue martedì 14 ottobre 2025, dalle 8 alle 13, presso la Biblioteca Comunale “Corrado Gizzi” in Largo Garibaldi, Castellara.
Sarà presente un’autoemoteca della Asrem per i prelievi, a disposizione di tutti i donatori e di chi desidera diventarlo.
Per garantire una migliore organizzazione della giornata, è gradita la prenotazione ai numeri:
3473155784, 3517600075, 335370742
Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare: un gesto semplice che può salvare vite. “Certi del vostro buon cuore, vi aspettiamo numerosi!”.