Flusso idrico sospeso a Campomarino e Portocannone

CAMPOMARINO-PORTOCANNONE. I comuni di Campomarino e di Portocannone comunicano agli utenti che, a seguito di una nota di Molise Acque del 10 ottobre 2025, è prevista la sospensione dell’erogazione idrica a causa di lavori di riparazione sulla condotta adduttrice nel tratto “partitore S.S. 87 – partitore Ururi”.
L’interruzione dell’acqua interesserà entrambi i Comuni e durerà fino a tarda sera di oggi, 10 ottobre 2025.
Si invita la cittadinanza a prendere le necessarie precauzioni per far fronte alla temporanea mancanza d’acqua. Per qualsiasi dubbio o necessità, gli utenti possono contattare Grim Scarl al numero 0874 1919702, attivo h24, sette giorni su sette.