Flusso idrico sospeso a Campomarino lido lunedì 3 novembre

CAMPOMARINO. La Grim Scarl comunica che, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in Via Luigi Einaudi, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nella zona di Campomarino Lido.
L’interruzione del servizio è prevista per la giornata di lunedì 3 novembre 2025, dalle ore 9 alle ore 12.
Si invitano, pertanto, i residenti e le attività delle aree interessate a predisporre le opportune misure per fronteggiare la momentanea mancanza d’acqua.
Per qualsiasi informazione o esigenza, gli utenti possono contattare Grim Scarl al numero 0874 1919702, attivo h24, sette giorni su sette.