Flusso idrico sospeso a Palata

PALATA. L’Asr Molise Acque comunica che, a causa di lavori di riparazione sulla condotta adduttrice “partitore Acquaviva – serbatoio Tavenna Alto”, è prevista la sospensione del flusso idrico che alimenta il Comune di Palata.
L’interruzione è prevista fino alla serata di oggi, 3 ottobre 2025.
Gli utenti sono invitati a predisporre le necessarie riserve d’acqua per far fronte alla temporanea mancanza di servizio. Per informazioni o chiarimenti, è possibile contattare Grim Scarl al numero 0874 1919702, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.