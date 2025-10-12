Formazione politica: al via il quarto ciclo di incontri

TERMOLI. Martedì 14 ottobre prossimo, alle ore 10.30 nella sala “Ecclesia Mater” del Centro Pastorale della Curia della Diocesi di Termoli-Larino, in Piazza Sant’Antonio di Termoli, ci sarà la presentazione del 4° Ciclo di incontri culturali e di Formazione Politica, 15 incontri culturali in programma tutti i sabato con inizio il 18 ottobre prossimo.
L’evento è patrocinato dalla Regione Molise, dalla Provincia di Campobasso, dal Comune di Termoli, dall’Ordine dei Giornalisti del Molise con la concessione dei Crediti di Formazione Professionale per i loro iscritti.
L’evento rientra tra le manifestazioni programmate negli anni 2025/2026 dall’Associazione Culturale “Girolamo La Penna.