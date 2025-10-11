Forza Italia: domenica 12 ottobre la Giornata del Tesseramento a Termoli

TERMOLI. Dopo il positivo riscontro ottenuto a Campobasso lo scorso 5 ottobre, dove la Giornata del Tesseramento di Forza Italia ha fatto registrare un’ampia partecipazione di iscritti e simpatizzanti, l’iniziativa farà tappa a Termoli nella giornata di domenica 12 ottobre,

dalle ore 17 alle 19.30, su Corso Nazionale. L’evento, inizialmente previsto per la scorsa settimana e rinviato a causa del maltempo, rappresenta un importante momento di incontro con i cittadini del comune adriatico dove Forza Italia è da sempre fortemente radicata e punto di riferimento per i valori liberali e di centrodestra. La giornata sarà dedicata all’ascolto, al dialogo e al confronto, con l’obiettivo di proseguire la campagna tesseramenti che in Molise sta registrando un crescente entusiasmo e una significativa adesione. Saranno presenti i vertici del partito azzurro regionali, provinciali e cittadini.