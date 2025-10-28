“Frantoi storici aperti” in basso Molise

BASSO MOLISE. Si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 11, presso la sede dell’Assessorato al Turismo in via Milano 15 a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’iniziativa “Frantoi storici aperti”. All’incontro parteciperà il Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura. L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione dell’oleoturismo e delle tradizioni legate alla produzione dell’olio extravergine di oliva.
Sono previste quattro giornate nel mese di novembre:
- Giovedì 13 alle ore 17 a Gambatesa;
- Domenica 16 a Poggio Sannita e Trivento;
- Domenica 23 a Colletorto, San Giuliano di Puglia e Larino;
- Domenica 30 a Monteroduni e Venafro.
I frantoi storici diventeranno il cuore degli appuntamenti, con degustazioni e visite guidate, offrendo un programma ricco pensato per promuovere l’oleoturismo come strumento di valorizzazione del turismo enogastronomico e sostenibile.