“Frantoi storici aperti” in basso Molise

BASSO MOLISE. Si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 11, presso la sede dell’Assessorato al Turismo in via Milano 15 a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’iniziativa “Frantoi storici aperti”. All’incontro parteciperà il Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura. L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione dell’oleoturismo e delle tradizioni legate alla produzione dell’olio extravergine di oliva.

I frantoi storici diventeranno il cuore degli appuntamenti, con degustazioni e visite guidate, offrendo un programma ricco pensato per promuovere l’oleoturismo come strumento di valorizzazione del turismo enogastronomico e sostenibile.