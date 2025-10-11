Fratelli d’Italia in piazza: tesseramento 2025

TERMOLI. Dopo il rinvio dovuto al maltempo di sabato 4 ottobre, il portavoce cittadino Maurizio Pangia, in collaborazione con il responsabile regionale dell’organizzazione Luciano Paduano, invita tutti alla festa di tesseramento 2025 di Fratelli d’Italia, che si terrà in Piazza Monumento a Termoli domenica 12 ottobre, dalle 16:00 alle 20:00.
Sarà l’occasione per tessarsi o rinnovare la propria tessera, partecipando a un momento di dialogo diretto con i rappresentanti del partito.
Saranno presenti:
- Il portavoce regionale Filoteo Di Sandro
- Il senatore e portavoce provinciale Costanzo Della Porta
- L’onorevole Elisabetta Lancellotta
- Consiglieri e assessori regionali di partito
- I referenti istituzionali del Comune di Termoli