Fratelli d’Italia Larino: “3 anni di Governo e di risultati”

LARINO. Larino si prepara ad accogliere un incontro pubblico per fare il punto sui primi tre anni di attività del governo locale e nazionale. L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre, dalle ore 10 alle 12, presso il Circolo Fratelli d’Italia di Larino, in via San Michele 108.
All’iniziativa prenderanno parte dirigenti di partito, amministratori locali, consiglieri e assessori regionali, oltre a parlamentari, per confrontarsi e discutere i principali risultati raggiunti in questi tre anni di governo.