«Geppetto ha bisogno di cure»: al via una raccolta fondi

TERMOLI. A Termoli un gatto randagio, rifugiatosi in un giardino privato, è stato soccorso in condizioni critiche. Daniela, una delle volontarie locali che si occupa degli animali in difficoltà, racconta: “Il gatto era disidratato, non mangiava da giorni ed era completamente infestato dalle larve. L’ho portato subito dal veterinario”.

Il felino, chiamato Geppetto per la sua età, presentava una ferita grave sotto al collo, probabilmente un ascesso non curato che ha provocato un’infezione purulenta. Dopo la pulizia della lesione, Geppetto è stato ricoverato in clinica e necessita di pomate, antibiotici e cure specifiche per il ripristino della pelle.

Le volontarie sottolineano che le spese veterinarie sono elevate e, senza sostegno esterno, è difficile far fronte ai costi. Per questo motivo è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe, per coprire le cure necessarie e garantire al gatto un recupero completo. Daniela ha inoltre allegato aggiornamenti con il preventivo del veterinario, per maggiore trasparenza.

L’iniziativa mette in luce anche la difficoltà delle volontarie locali, costrette a sostenere da sole le spese e senza strutture comunali dedicate agli animali in difficoltà. Chi desidera contribuire può farlo tramite GoFundMe, dove sono indicate le modalità di donazione e le condizioni di Geppetto.