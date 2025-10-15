Gestire le emergenze: novità tecnologiche nel meeting Ponte

TERMOLI. Si svolgerà sabato 18 ottobre 2025, dalle ore 9:30 alle 17, presso la sede Sae 112 Odv di via Perrotta a Termoli, la prima edizione di Meeting Ponte 2025 – Protezione Opportunità Novità Tecnologiche per le Emergenze, un appuntamento inedito per il Centro-Sud Italia dedicato al dialogo tra volontariato, disabilità e innovazione nel campo del soccorso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete dell’emergenza e dell’assistenza, promuovendo la protezione attraverso la conoscenza, generando opportunità di collaborazione e presentando nuove tecnologie che migliorano la vita e l’operatività sul campo. Durante la giornata, associazioni, operatori, volontari e cittadini potranno scoprire e testare direttamente attrezzature moderne, mezzi all’avanguardia e dispositivi di protezione individuale proposti dai principali fornitori del settore.

Meeting PONTE 2025 risponde a un’esigenza concreta del territorio: costruire un futuro più sicuro e inclusivo, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a chi opera nel volontariato e nella gestione delle emergenze. Sarà una giornata di scambio, apprendimento e crescita collettiva, aperta a tutti gli interessati, con ingresso libero. L’evento si rivolge in particolare a volontari, operatori del soccorso, associazioni che si occupano di disabilità, enti locali e cittadini, offrendo un’occasione imperdibile per condividere esperienze, unire le forze e costruire insieme una rete più efficace e resiliente.