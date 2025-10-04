TERMOLI. Domani, domenica 5 ottobre, si terrà la Giornata del Tesseramento di Forza Italia, un appuntamento dedicato all’adesione e al coinvolgimento dei cittadini nella vita del partito. A Campobasso, i gazebo informativi saranno allestiti in Corso Vittorio Emanuele dalle ore 10 alle 12.30; a Termoli, invece, l’iniziativa si svolgerà in Corso Nazionale dalle ore 17 alle 19.30.

All’evento parteciperanno il segretario provinciale Orazio Civetta, il coordinamento e i rappresentanti regionali e comunali di Forza Italia, disponibili a incontrare i cittadini, fornire informazioni e raccogliere nuove adesioni.

La giornata rappresenta un momento di confronto diretto con la comunità, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio e di promuovere la partecipazione attiva alla vita politica. «Il tesseramento non è un semplice atto formale – dichiara il segretario provinciale Orazio Civetta – ma un segno concreto di appartenenza e di condivisione di valori. Con questa giornata vogliamo aprire le porte di Forza Italia a tutti i cittadini che credono in un impegno politico serio, costruttivo e radicato nelle comunità locali».