

LARINO. Giovani in cammino: riflessione e spiritualità con Azione Cattolica e Diocesi di Termoli-Larino.

Una giornata di ascolto, confronto e preghiera dedicata ai giovani dai 17 anni in su: si è svolto oggi, domenica 5 ottobre 2025, presso la Casa di Formazione Diocesana “Giovanni XXIII”, l’incontro promosso da Azione Cattolica Italiana in collaborazione con la Diocesi di Termoli-Larino. Il titolo dell’evento, “Signore, è bello per noi essere qui!”, ha richiamato il desiderio di vivere un’esperienza di fede autentica e condivisa.

Due le riflessioni centrali della giornata: