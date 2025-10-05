LARINO. Giovani in cammino: riflessione e spiritualità con Azione Cattolica e Diocesi di Termoli-Larino.
Una giornata di ascolto, confronto e preghiera dedicata ai giovani dai 17 anni in su: si è svolto oggi, domenica 5 ottobre 2025, presso la Casa di Formazione Diocesana “Giovanni XXIII”, l’incontro promosso da Azione Cattolica Italiana in collaborazione con la Diocesi di Termoli-Larino. Il titolo dell’evento, “Signore, è bello per noi essere qui!”, ha richiamato il desiderio di vivere un’esperienza di fede autentica e condivisa.
Due le riflessioni centrali della giornata:
- Monsignor Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi, guida una meditazione biblica ispirata al Vangelo della Trasfigurazione, sottolineando il valore della presenza, dell’ascolto e della chiamata personale.
- Marco Pio D’Elia, giovane della diocesi, offre uno sguardo profondo sulla realtà giovanile contemporanea, tra sfide, inquietudini e desiderio di autenticità.
- Dalle ore 8.30 alle 17.30, i partecipanti vivono momenti di preghiera comunitaria, laboratori tematici e spazi di dialogo, in un clima di accoglienza e fraternità. L’iniziativa è un’opportunità concreta per riscoprire il senso della vocazione e del servizio nella Chiesa e nella società.