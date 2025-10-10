«Grazie a chi ha dedicato tempo e attenzione alle mie opere»

TERMOLI. «A conclusione della mia mostra di Arte Contemporanea presso la galleria di Nino Barone, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di visitarla, dedicando tempo e attenzione al mio lavoro». Il messaggio dell’artista di Mariangela Regoglioso.

«La vostra presenza, i vostri sguardi, i pensieri condivisi e l’interesse dimostrato hanno dato vita e significato a ogni opera esposta.

Un grazie speciale va a Nino Barone, artista e gallerista di profonda sensibilità, figura storica del nostro territorio, che mi ha generosamente ospitato nel suo spazio. Ma soprattutto, voglio ringraziarlo come amico e collega con cui per tanti anni, ho condiviso la mia passione per l’Arte, vissuta con entusiasmo, dedizione e rispetto.

Questa mostra è stata per me non solo un momento espositivo, ma anche un’occasione di incontro, di riflessione e scambio umano, con tutte le tantissime persone che sono venute a visitarla. Porterò con me ogni parola, ogni sguardo, ogni emozione.

Grazie a tutti!»