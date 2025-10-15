TERMOLI. È passato un anno dai tre delicati interventi a cui Giulio Basso si è sottoposto presso l’Idi di Roma, e oggi può guardare al futuro con serenità e fiducia. A guidarlo in questo percorso è stato il dottor Pietro Modugno, primario dell’ospedale, la cui competenza e dedizione hanno fatto la differenza.

Recentemente, Basso ha effettuato una visita di controllo a Termoli e il risultato è stato ottimo.

“Grazie dottor Modugno per la sua disponibilità e gentilezza”, commenta Basso, sottolineando non solo la professionalità del medico, ma anche la sua umanità. Una testimonianza che ricorda quanto sia prezioso incontrare medici capaci di unire abilità tecnica e calore umano.

Questa esperienza conferma che la fiducia nel proprio medico non si esaurisce con un intervento, ma si costruisce giorno dopo giorno, nei gesti di cura, nelle parole rassicuranti e nel continuo sostegno ai pazienti.