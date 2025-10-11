Guasto alla rete idrica di Palata, verifiche in corso

PALATA. Dal sistema di telecontrollo è stato riscontrato un mancato arrivo del flusso idrico in ingresso al serbatoio comunale di Palata, che di conseguenza si sta progressivamente svuotando.

Il Comune ha contattato immediatamente Molise Acque, che sta effettuando le verifiche tecniche per individuare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Seguiranno aggiornamenti non appena l’Ente gestore fornirà comunicazioni ufficiali.

Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.