Guglionesi: buco nel marciapiede davanti alla chiesa del Rosario

GUGLIONESI. A Guglionesi, davanti alla Chiesa del Rosario, è comparso un pericoloso buco nel marciapiede. La situazione mette a rischio chi passa quotidianamente in zona, in particolare anziani, bambini e persone con difficoltà di movimento.

La presenza del buco rende concreto il pericolo di inciampi e cadute, e sarebbe importante che fosse segnalato in qualche modo per evitare incidenti. Curare gli spazi pubblici intorno a un luogo così frequentato, soprattutto durante feste e restauri, è fondamentale non solo per la sicurezza, ma anche per il decoro della città.