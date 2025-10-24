Guglionesi: seduta straordinaria del Consiglio comunale

GUGLIONESI. Il presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Paolo Lamanda, ha convocato una seduta straordinaria e in presenza della Sala Consiliare per il giorno giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 10.30, in prima convocazione, e, se necessario, in seconda convocazione il giorno successivo alle ore 14.

La convocazione è stata disposta nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, degli articoli 36 e 39, e considerata la necessità di garantire tre giorni liberi, escluso quello di convocazione, per assicurare la legittimità della seduta, dato che non è stato possibile procedere con la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari.

Durante la seduta saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: