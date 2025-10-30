Il Consiglio regionale si riunisce per ricordare le vittime del terremoto del 2002

SAN GIULIANO DI PUGLIA. In occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terremoto del 2002, il Consiglio regionale si riunirà domani, venerdì 31 ottobre, alle ore 9.45, in seduta straordinaria convocata dal presidente Quintino Pallante.
La riunione, prevista dalla legge regionale 12 novembre 2003, n. 29, si aprirà con l’intervento introduttivo del Presidente, seguito dai contributi di due Consiglieri — uno per la Maggioranza e uno per la Minoranza — e da un rappresentante della Giunta regionale.
La seduta si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di San Giuliano di Puglia, in via Marconi n. 14.