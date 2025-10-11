Il fascino delle auto d’epoca arriva in Piazza Skanderbeg a Portocannone

PORTOCANNONE. Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 10:30, Piazza Skanderbeg si trasformerà in un suggestivo museo a cielo aperto grazie al raduno organizzato dall’Associazione Auto Storiche Molise. L’evento, patrocinato dal Comune di Portocannone, offrirà ai visitatori l’occasione di ammirare da vicino i “bolidi” che hanno fatto la storia dell’automobilismo. L’assistenza logistica sarà curata dall’Associazione RGPT, a cui va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per la collaborazione e il supporto organizzativo.