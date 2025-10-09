Il “tour della prevenzione” arriva a Larino

LARINO. Anche il Molise sarà protagonista del Tour della Prevenzione, l’iniziativa promossa da Acqua & Sapone in collaborazione con Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che porta in tutta Italia un ambulatorio mobile per offrire visite senologiche gratuite e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Il tour farà tappa nella città di Larino (CB) presso il punto vendita Acqua & Sapone:

13 ottobre – Molise – Larino – (CB) – Corso A. Magliano, 17

Sarà presente l’ambulatorio mobile LILT dove le donne potranno sottoporsi a una visita senologica gratuita, effettuata da personale medico specializzato. Non è necessaria la prenotazione: basterà recarsi sul posto e richiedere la visita, compatibilmente con la disponibilità del momento.

Mantenendo lo stesso obiettivo dello scorso anno Acqua & Sapone e LILT rinnovano per il secondo anno consecutivo la loro partnership rafforzando l’impegno e aumentando le tappe del Tour della Prevenzione.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della Campagna Nastro Rosa, promossa da LILT, e mira a diffondere una corretta cultura della prevenzione attraverso la promozione di buone pratiche come l’autopalpazione periodica, visite senologiche regolari e mammografia in base a età e indicazione medica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo.

“La forte adesione dello scorso anno al progetto di prevenzione ci hanno spinto a ritornare con un nuovo Tour della Prevenzione – afferma Nando Barbarossa, Vice Presidente del Gruppo Acqua & Sapone – insieme al nostro personale e con un importante lavoro di squadra siamo felici di continuare a diffondere la corretta cultura della prevenzione. Il nostro Tour raggiungerà 26 città italiane, stimiamo di realizzare ben oltre 1.500 visite. Siamo orgogliosi di collaborare con LILT – aggiunge Barbarossa – considerando la professionalità del nostro partner e la più che positiva accoglienza durante le tappe del Tour riscontrata durante la precedente edizione”.

Il Tour della Prevenzione è un’occasione concreta per prendersi cura di sé, in modo semplice e gratuito, grazie alla sinergia tra Acqua & Sapone e Lilt.