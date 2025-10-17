Innovazione e sviluppo economico, martedì il focus all’UniMol

CAMPOBASSO. Martedì 21 ottobre 2025, alle ore 10.30, si terrà a Campobasso l’evento “Innovazione e crescita economica in Molise – Analisi e riflessioni per il futuro”, organizzato congiuntamente dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise. L’appuntamento è fissato presso l’aula “F. Modigliani” del II Edificio Polifunzionale, in via F. de Sanctis.

L’incontro sarà dedicato al ruolo centrale dell’innovazione nei processi di sviluppo economico, con un approfondimento sulla situazione dell’economia molisana e sulla capacità del territorio di generare nuovi modelli innovativi.

Nel corso della giornata è prevista anche una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, del mondo imprenditoriale e degli enti impegnati nel trasferimento tecnologico. L’obiettivo è discutere strategie concrete per rafforzare l’innovazione e favorire la crescita economica della regione.

Per motivi organizzativi, i nominativi dei partecipanti devono essere comunicati entro il 20 ottobre al recapito telefonico indicato nella locandina dell’evento.