X
venerdì 17 Ottobre 2025
Cerca

Innovazione e sviluppo economico, martedì il focus all’UniMol

  • Redazione
  • Comunità

CAMPOBASSO. Martedì 21 ottobre 2025, alle ore 10.30, si terrà a Campobasso l’evento “Innovazione e crescita economica in Molise – Analisi e riflessioni per il futuro”, organizzato congiuntamente dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise. L’appuntamento è fissato presso l’aula “F. Modigliani” del II Edificio Polifunzionale, in via F. de Sanctis.

Innovazione e crescita economica – ProgrammaDownload

L’incontro sarà dedicato al ruolo centrale dell’innovazione nei processi di sviluppo economico, con un approfondimento sulla situazione dell’economia molisana e sulla capacità del territorio di generare nuovi modelli innovativi.

Nel corso della giornata è prevista anche una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, del mondo imprenditoriale e degli enti impegnati nel trasferimento tecnologico. L’obiettivo è discutere strategie concrete per rafforzare l’innovazione e favorire la crescita economica della regione.

Per motivi organizzativi, i nominativi dei partecipanti devono essere comunicati entro il 20 ottobre al recapito telefonico indicato nella locandina dell’evento.