CASACALENDA. Avviso interruzione idrica a Casacalenda. Si informa la cittadinanza che, per consentire il ripristino dei livelli ottimali del serbatoio comunale “San Rocco”, la Grim Scarl interromperà temporaneamente l’erogazione dell’acqua.
Orario previsto: dalle ore 23 del 30 ottobre 2025 alle ore 6 del 31 ottobre 2025.
Si invita la popolazione a prevedere eventuali scorte d’acqua durante il periodo di sospensione. Per informazioni o chiarimenti, è disponibile il numero 0874 1919702, attivo h24, 7 giorni su 7.
La GRIM Scarl resta a disposizione per ogni necessità.