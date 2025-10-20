La cerimonia del passaggio delle consegne della Fidapa

TERMOLI. La sezione di Termoli della Fidapa Bpw Italy celebra giovedì 23 ottobre 2025, alle 16.30, presso la Cala Sveva sul Lungomare, la Cerimonia del Passaggio delle Consegne.
All’evento prenderà parte Anna Maria Elvira Musacchio, presidente nazionale Fidapa Bpw Italy, che accompagnerà la transizione tra la presidente uscente 2023-2025, Fernanda Pugliese, e la presidente entrante 2025-2027, Matilde Tartaglia.
La cerimonia segna l’inizio di un nuovo mandato all’insegna dell’impegno della sezione termolese per promuovere iniziative culturali, sociali e professionali sul territorio.