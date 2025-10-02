La decima festa del tesseramento di Fratelli d’Italia

TERMOLI. Restate coraggiosi. Tesseramento 2025. Il portavoce cittadino Maurizio Pangia, in collaborazione con il responsabile regionale dell’organizzazione Luciano Paduano, vi invitano alla festa che si terrà in Piazza Monumento a partire dalle ore 16 fino alle 20: vieni a tessarti o a rinnovare la tua tessera.

Saranno presenti: il portavoce regionale Filoteo Di Sandro, il senatore (in doppia veste anche di portavoce provinciale) Costanzo Della Porta, l’onorevole Elisabetta Lancellotta, consiglieri e assessori regionali di partito e i referenti istituzionali del Comune di Termoli.

Non mancate: la politica vera tra la popolazione.