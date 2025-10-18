La luce di Claudio continua a brillare

GUGLIONES. Oggi Claudio Marolla avrebbe compiuto 28 anni. Il suo sorriso, la sua musica, la sua allegria non se ne sono mai andati.

Generoso, vivace, capace di rendere speciale ogni momento. La sua chitarra raccontava sogni e emozioni, la sua presenza scaldava chi gli stava accanto. Anche se la vita gli ha riservato troppo poco tempo, ha lasciato un segno indelebile.

Chi lo ha amato lo ricorda nelle piccole cose: un sorriso condiviso, una risata improvvisa, un gesto gentile. Oggi celebriamo la sua luce che continua a brillare, e il suo esempio di coraggio, passione e affetto rimane per sempre nei nostri cuori.