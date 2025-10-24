La passeggiata ecologica Plastic Free

TERMOLI. Torna l’appuntamento con la sostenibilità. Domenica 26 ottobre, alle ore 9:30, la scalinata del Folklore di Termoli sarà il punto di ritrovo per l’evento “Plastic Free”, la passeggiata ecologica dedicata alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita previa iscrizione online, vedrà la collaborazione di numerose associazioni locali e punta a coinvolgere cittadini, famiglie e studenti in una mattinata all’insegna del rispetto per la natura. I partecipanti sono invitati a portare guanti da giardinaggio e a presentarsi puntuali al punto di ritrovo.

L’evento, della durata di circa due ore, si concluderà con uno spuntino conviviale accompagnato da un calice di Tintilia DOC presso il locale Glamour.

Durante la passeggiata sarà possibile condividere l’esperienza sui social taggando @plasticfreeit su Instagram, per diffondere il messaggio di una Termoli più pulita e consapevole.

Per ulteriori informazioni e contatti organizzativi è possibile rivolgersi ai referenti: Giuliano Quacquaruccio al numero 393 389 4461, Alessandro De Iasio al 333 472 7400, Maria Agnese Catalano al 392 695 5665, Floriana Catalano al 379 251 0711, Francesco Di Renzo al 328 777 4466 e Antonio Griselli al 388 820 4107.

AZ