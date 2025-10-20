La presentazione della nona “Camminata tra gli olivi”

TERMOLI. Venerdì 24 ottobre è stata indetta una conferenza stampa per illustrare gli eventi che si terranno nell’ambito della nona Giornata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi”, che si svolgerà anche a Termoli domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 10, presso l’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia”.

Saranno presenti il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile e il consigliere comunale, prof. Maurizio Santilli, insieme ai rappresentanti delle associazioni che partecipano all’evento.

“Coltiviamo la Pace” è il titolo scelto per la nona Camminata Nazionale della “Camminata tra gli Olivi”.

L’incontro con la stampa si terrà nella sala consiliare del Comune di Termoli, a partire dalle ore 10.