Lions Club e l’istituto Boccardi-Tiberio insieme per la salute mentale

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Tifernus, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Boccardi – Tiberio di Termoli, promuove la conferenza dal titolo “La mente invisibile: comprendere le malattie mentali”, in programma martedì 8 ottobre 2025, alle ore 10, nella Sala Vittoria dell’istituto Boccardi-Tiberio.

Relatore dell’incontro sarà il dottor Angelo Malinconico, che approfondirà il tema della salute mentale, ponendo l’accento sulla necessità di una maggiore consapevolezza e comprensione delle patologie psichiche, spesso ancora circondate da pregiudizi e silenzi.

Apriranno l’incontro i saluti della professoressa Concetta Cimmino, dirigente scolastico dell’Istituto, e del dottor Ilio Giordano, presidente del Lions Club Termoli Tifernus.