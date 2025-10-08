Lutto in casa Pinto, messaggio di cordoglio diocesano

TERMOLI. Il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, il Presbiterio, la Curia, la Caritas e tutta la comunità diocesana esprimono cordoglio e vicinanza a Gianni Pinto, operatore della Caritas, per la morte della adorata mamma Maria.
In comunione di preghiera partecipano al dolore di tutta la famiglia e affidano la sua anima all’abbraccio del Signore Gesù Cristo, Risurrezione e Vita.
Il corteo funebre muoverà dalla casa funeraria di via del Pesco, 15 a Termoli giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 10 per la chiesa di San Domenico in Piazza degli Eroi in Mola di Bari (BA) dove si terrà la veglia funebre dalle ore 12. I funerali saranno celebrati domani, 9 ottobre, alle ore 15.30.