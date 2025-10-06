X
lunedì 6 Ottobre 2025
Manutenzione straordinaria sulla rete idrica: possibili disagi

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica,
da martedì 7 ottobre 2025, dalle ore 23:00, alle ore 6:00 di mercoledì 8 ottobre,
si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e possibile mancanza d’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.

Zone interessate

  • Via dei Castagni
  • Via degli Abeti (dal civ. 25 al 75 e dal civ. 38 al 54)
  • Viale Padre Pio
  • 2ª Traversa Padre Pio
  • 3ª Traversa Padre Pio
  • Via dei Pruni
  • Traversa dei Pruni
  • Via dei Pini
  • Via dei Ciliegi
  • Viale San Francesco
  • Via Ponza
  • Via Lissa
  • Via Elba
  • Via Ischia
  • Via Lipari
  • Via Sant’Elena
  • Via Procida
  • Via Lampedusa
  • Via Tremiti
  • Via del Molinello
  • Via Capri
  • Via delle Acacie
  • Via delle Tamerici
  • Via dei Gelsi
  • Via dei Roveri
  • Via dei Meli
  • Via del Pesco
  • Via del Melograno
  • Via del Pero
  • Via dei Lecci

Per informazioni e segnalazioni, contattare il numero verde 800 098 599.

Acea Molise si scusa per il disagio.